Özdemir ve Kuşçu Ailelerinin mutlu günü

İlimizin en eski lokantalarından olan Asya Lokantası sahiplerinden Özcan Özdemir’in kızı Sinem Özdemir,  Kuşçu ailesinin oğlu Mesut Kuşçu dünya evine girdi.

Özdemir ve Kuşçu Ailelerinin mutlu günü

Haber: Aysun Beykoz

Asya Lokantasının sahiplerinden Özcan Özdemir’in kızı Sinem Özdemir ve Mesut Kuşçu’nun nikah töreni Bolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Sinem-Mesut çifti hayatlarını birleştiren imzayı atarak dünya evine girdi. Sinem ve Mesut çiftini bu mutlu günlerinde aileleri, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Nikaha ayrıca AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da katıldı. Çiftin nikahını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kıydı. Nikah şahitliğini ise Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen yaptı. Sinem-Mesut çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Olay Gündem Gazetesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 12:53
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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