Özdemir “Yemeğe gitmiyorlar”

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Bolu’da kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Lapa lapa yağan kara rağmen Bolu Belediyesi ekipleri erişebildikleri her noktayı temizleme mücadelesi veriyor. Bolu Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürürken, temizlik işçilerine sosyal medya üzerinden gelen tepkilere karşı Bolu Belediyesi Başkanlık Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir açıklamada bulundu.

Bolu Belediyesi Başkanlık Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, yapılan eleştirilerin sosyal medya trollerinin yaptığını ve bunlarında Bolu’da ki siyasilerin olduğunu belirtti.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Kar yağışını bazı siyasiler, bizim havada tutmamızı istiyor. Kar güzel bir şekilde yağsın ama yere düşmesin yerde de birikmesin istiyorlar. Kar yağışı yağacak, yere de düşecek, bizde o yerdekini temizleyeceğiz. Çoğu ana yoldan kaç tane ekibimiz, kaç kere geçti ben sayamıyorum. Temizliğe halen daha devam ediyoruz.”

“TEK ÜZÜLDÜĞÜMÜZ NOKTA ALIN TERLERİNE HAKARET EDİLMESİ”

“Biz bolu halkına hiçbir şey söylemiyoruz, her türlü talebi ben haklı buluyorum. Vatandaş talep edebilir, vatandaş söyleyebilir, Vatandaş sosyal medyasından yazabilir. Bu eleştirilerin hepsine ben açığım. Ama konuyu bile bile neyin ne olduğunu bile bile, daha önce bu kar çalışmalarında bulunanlar ne kadar bu işin zor olduğunu bile bile tutup sosyal medyadan karla mücadele konusuyla ilgili eleştiri yapmalarına tahammülümüz yok. Çünkü Bolu Belediyesi çalışanları bu temizliği yapıyorlar. Bu kar temizliği mücadelesi içerisindeler çoğunun elleri dondu, çoğu sıcak çayını içmedi şu saate kadar, yemek yemeğe gitmiyorlar kumanya şeklinde yemeklerini veriyoruz. Bizim tek üzüldüğümüz nokta buradaki çalışan arkadaşlarımızın alın terlerine bu şekilde hakaret edilmesi, başka hiçbir şey değil” dedi.