Özdemir’den HDP İl Başkanına sert tepki

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde HDP İl Başkanı İbrahim Yolci’yi, kovduğu iddiaları üzerine başlayan süreç Yolci’nin Başkan Özcan’ı mahkemeye vermesi ile devam etti. İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi de HDP İl Başkanının şikayetini ve “4 bin oyumuzu geri verin” iddialarını manşetine taşıdı.

“EYY HDP İL BAŞKANI…”

Ulusal gündemde yer alan haberler sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir HDP İl Başkanı’na ve gazete manşetlerine sert tepki gösterdi. Başkan Yardımcısı Özdemir yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın HDP İl Başkanı kongre salonundan çıkarmasını HDP İl Başkanı mahkemeye taşıdı, havuz medyası manşetlerine… Not: 31 Mart 2019 seçimlerinde HDP Bolu’da aday çıkardı ve seçime girdi. Ayrıca; Eyy HDP İl Başkanı… Burası ağababalarının istediği gibi feodal bir yer değil burası Atatürk Cumhuriyetinin aydınlık bir ili Bolu’dur. Memleketimde yaşayan hiçbir vatandaşın oyları senin hegemonyan altında değildir” ifadelerine yer verdi.