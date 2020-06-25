Özdemir’den ihalenin iptaline sert tepki

Haber: C. Kutay Aykan

İl Özel İdaresi tarafından Haziran ayında açılan grup köy yolu asfalt yapım işi ihalesine en uygun fiyatı vererek kazanan Bolu Belediyesi şirketi sözleşme yapmayı beklerken ihalenin iptal edildiği yazısı ile karşılaştı. Eski Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz döneminde yaklaşık 10 yıldır İl Özel idaresinin asfalt işleri ihaleye dahi çıkılmadan iki devlet kurumu arasında protokol yapılarak Bolu Belediyesine verilirken, son yapılan ihalede en iyi teklifin yine Bolu Belediyesi tarafından vermesine rağmen ihalenin iptal edilmesi tepkilere neden oldu. Söz konusu ihalenin iptali ile ilgili kamuoyunda tartışmalar devam ederken Gündem TV’de yayınlanan Sıcak Gündem programının konuğu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ihalenin iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“İŞİN BİZE VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK DEDİĞİMİZ GİBİ VERİLMEDİ”

Geçtiğimiz yıllarda da benzer bir sorunu yaşadıklarını anımsatan Başkan Yardımcısı Özdemir konuyla ilgili açıklamasında, “Özel İdare kendisi asfalt yapamıyor ihaleye çıkıyor. Geçtiğimiz yıl da Kartalkaya yolu ile ilgili olarak asfalt yapım işine çıkmıştı ve ihaleyi Bolu Belediyesinin şirketi kazanmıştı. Fakat ihale Bolu Belediyesine verilmemişti ve bu konu ile ilgili çok tartışma çıkmıştı. Bu yıl da yine Yuva, Yukarıçamlı, Karamanlar, Kandamışlar ve Yayladınlar grup köylerinin olduğu ihaleye çıktı ve yaklaşık 1 milyon 679 bin 949 TL’ye bizim şirketimiz bu ihaleyi kazandı. Biz işin verileceğini açıkçası düşünmüyorduk ama dediğimiz gibi de bize verilmedi” dedi.

“ÖZEL İDARE HER SEFERİNDE BAŞKA BİR BAHANE GÖSTEREREK…”

Ödenek yetersizliğinden dolayı ihalenin iptal edildiğini belirten Özdemir açıklamasının devamında ayrıca, “Bizden önceki yönetimlerde hiç ihaleye bile çıkılmıyordu. İki kurum arasında ihale yapılarak asfalt Bolu Belediyesi’nin şirketleri tarafından çok rahat bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Fakat yönetim değiştikten sonra Özel İdare her seferinde başka bir bahane göstererek bu ihaleleri ne yazık ki vermiyor. Yine ihaleye çıkacak yine Bolu Belediyesi ihaleye girecek ve yine kazanacak, yine vermeyecekler bu böyle böyle devam edecek. Hiç ihaleye bile çıkmasına gerek yok çünkü bölgede en ucuz teklifi verebilecek olan biziz. İkisi de devletin bir kurumu. İkisinin arasında fark yok bir cepten çıkıp diğer cebe girecek gibi olacak. En ucuz teklif verilmesine rağmen farklı bahaneler bulunarak ihale iptal edildi” diye konuştu.

“YİNE İHALEYE ÇIKACAKLAR, YİNE EN UCUZ TEKLİFİ BİZ VERECEĞİZ VE BİZ KAZANACAĞIZ”

İptalin sebebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, “Tamamen siyasi nedenler. Net bir şekilde belli. Bunu doğru dürüst söylemek gerekiyor. Biz öyle algılıyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Çıkıp Özel İdare yetkilileri bunun için siyasi neden yok diyebilirler ama geçtiğimiz yıllarda protokol ile Bolu Belediyesi’nin yaptığı işlerde bizimle protokol bile yapmaya yanaşmıyorlar. En ucuz teklifi biz verelim protokol yapalım dememize rağmen her seferinde bir bahane bulunuyor. Olan bu köylere oldu. Oradaki asfalt yapılmadı ne yazık ki. En ucuz teklifi vermemize rağmen gerçekleştirilemedi. Bizim sıkıntımız yok. Yetki onlarda ihaleyi verip vermeme konuları onlara ait. İhaleyi bize vermemezlikte yapamıyorlar. Çünkü en ucuz teklifi biz veriyoruz. Ama bir şekilde bahane bulup iptal ediyorlar. Yine ihaleye çıkacaklar, yine en ucuz teklifi biz vereceğiz ve biz kazanacağız. Ondan sonra onlar takdir ederler bize verirler vermezler bilmiyoruz ama bu şekilde bu süreç devam edecek. Dediğimiz gibi bölgenin en iyisi biziz, en ucuz teklifi biz vereceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da yaşanmıştı yine yaşanıyor. Biz Bolu kazansın istiyoruz, biz yapalım istiyoruz. Eğer Bolu Belediyesi’nden daha ucuz bir teklif veren olursa tabi ki de onlara versinler. Ama biz belediye olarak ihalelere girmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 16:11