Haber: Okay Ozcan

Konu hakkında sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’den sert tepki geldi. Özdemir, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

Bu soysuz,

halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan üzerinden yüce Türk milletinin gencine, kadınına, kızlarına hakaret etme cesaretini kendinde bulabilmektedir. Tanju Özcan'ı Türk yargısına şikayet edenler, Cumhuriyet savcılarını göreve davet edenler ve hatta 'birileri Tanju Özcan'ı durdursun' diyerek bir yerlere mesaj vermeye kalkanlar, bu alçak soysuzun Türk milletine ettiği hakaretlere neden ses çıkarmıyorlar. Takdir Türk kamuoyunundur.