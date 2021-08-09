Özdemir’den sert tepki!

Türkiye'de sığınmacı olan Sunatullah Saadat isimli Afgan gazetecinin Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Özdemir’den sert tepki!

Haber: Okay Ozcan

Konu hakkında sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’den sert tepki geldi. Özdemir, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

Bu soysuz,

halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan  üzerinden yüce Türk milletinin gencine, kadınına, kızlarına hakaret etme cesaretini kendinde bulabilmektedir. Tanju Özcan'ı Türk yargısına şikayet edenler, Cumhuriyet savcılarını göreve davet edenler ve hatta 'birileri Tanju Özcan'ı durdursun' diyerek bir yerlere mesaj vermeye kalkanlar, bu alçak soysuzun Türk milletine ettiği hakaretlere neden ses çıkarmıyorlar. Takdir Türk kamuoyunundur.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni mesire alanı inşa edilecek
Yeni mesire alanı inşa edilecek
  1. Bolu

banner128

banner124