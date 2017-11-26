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26 Kasım 2017 Pazar
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    • Özdemir’den şok savunma

    FETO/PDY kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7.5 yıl ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Avukat Mustafa Özdemir, öyle bir savunma yaptı ki. Özdemir savunmasında; “Başkanım, FETÖ gömleği bana uymadı” dedi.

    26 Kasım 2017 Pazar 11:27
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    Özdemir’den şok savunma

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla önce gözaltına alınan ve ardından da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Bolu Barosu Avukatlarından Mustafa Özdemir, karar duruşmasında, kendisine yöneltilen; “Son sözünüz” nedir sorusu üzerine; “Davanın savcısı kopyala yapıştır yaparak, asılsız iddialarda bulunmuştur. İşlemediğim bir suçu işlemiş olarak göstermeye çalışmıştır. Bir dönem hükümetin bile desteklediği BOSİAD’a yedek üye olmaktan FETÖ’cü oldum. BOSİAD’ın hiçbir toplantısına katılmadım, hiçbir basın toplantısında yer almadım. Hiçbir imza atmadım. 2014 yılında kapatılan bu dernek yüzünden nasıl oluyor da FETÖ’cü oluyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Ben bir hukukçuyum ve hukukçuluğa doymak isterdim. Savcının mütalaasında 7.5 ila 15 yıl hapis cezası talebi nedeniyle 2 gün boyunca kendime gelemedim adeta yıkıldım” dedi.

    BENDEN FETÖCÜ OLMAZ

    Özdemir savunmasını şöyle sürdürdü; “Mahkeme başkanım ve heyeti benden FETÖCÜ olmaz, benden terörist olmaz. Benim adım Mustafa Özdemir ve bu adım ve soyadımla var olan biriyim. İddia makamı beni son derece üzdü. Algıyla hazırlanmış bir iddiayla yargılanmaya çalışılıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Sokaktaki insanlar bana vebalıymışım gibi bakıyor ve bundan dolayı da çok üzgünüm. Erol Altıntaş’ın ismi üzerime yapıştı. Ben kendisiyle 5 yıldır konuşmuyorum, onun adı nedeniyle yargılanmam bir hatadır. Altıntaş’la frekanslarımız da uyuşmaz. Vallahi şu camdan kendimi atasım geliyor. Çok canım acıyor. FETÖ gömleği bana hiç yakışmadı, FETÖ gömleği benim üzerime oturmadı. İddia makamının 17 kriteri bana uymuyor. İddiaların hepsi kopyala yapıştır sistemiyle yapılmıştır ve uydurma iddialardır. Tekrar söylüyorum FETÖ gömleği bana asla yakışmadı. Bundan sonra da yakışmayacak” diye savunma yaptı.

    SİNAN BARUT’TAN NESCAFE BENZETMESİ

    Tutuksuz yargılanan Avukat Mustafa Özdemir’in avukatlığını yapan Sinan Barut, Ağır Ceza Savcısının yaptığı mütalaayı eleştirerek; “Savcımız kopyala yapıştır mantığıyla hareket etmiştir. Her şey birbirine girmiştir. Müvekkilimin üzerine atılı suçların hiç biri doğru değildir. Bu iş 3’ü bir arada nescafeyedönmüştür” demesi salonda bulunun ve meslektaşlarına destek vermek isteyen yaklaşık 50 avukatın gülüşmelerine neden oldu. Özdemir yaptığı bu çarpıcı savunma sonrası 5 meslektaşıyla birlikte beraat etti.

    Anahtar Kelimeler: FETOPDY, Kapsamında, Silahlı, Terör, örgütüne

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