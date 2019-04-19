Özdil, Başkan Özcan’ı yazdı

Haber: Gönül Olutürk

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinde yer alan “Beka öyle mi?” başlıklı yazısında göreve geldiği günden beri Türkiye gündemine damga vuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bahsetti. Başkan Özcan’ın yaptığı açıklamalara yazısında yer veren Özdil, “İşte o, aman ha seçimi kaybedersek tehlikeye girer dedikleri ‘beka’dır” dedi.

Özdil yazısında Belediye Başkanı Özcan’ın açıklamalarıyla ilgili şunları belirtti: “Bolu'yu Akp'den alan Tanju Özcan tane tane anlatıyor, ‘resmi yazıyla talep etmeme rağmen belediyenin borcunu bile henüz öğrenemedik’ diyor, ‘belediyenin kaç tane kiralık aracı olduğunu tespit edemedik, özel kişilere tahsis etmişler, araç takip sistemini sökmüşler, ne kadar yakıt harcanmış, kimler kullanıyor belli değil’ diyor, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizde kaç kişi sigortalı çalışıyor diye sorduk, belediyenin personel sayısı bile belirsiz, bankamatik memurları var, Akp kadın kolları başkanı belediyeden maaş alıyor, hangi birimde çalıştığını öğrenemedim” diyor, ‘başka şehirlerde oturup, Bolu belediyesinde çalışıyor görünenler bile var’ diyor… Üniversite mezunları işiz gezerken, resmi işsiz sayısı 4 milyon 700 bine ulaşmışken, sırf Akp'li olduğu için Akp belediyelerinde maaşa bağlanmak nedir? İşte o, aman ha seçimi kaybedersek tehlikeye girer dedikleri ‘beka’dır.”

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 13:47