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12 Ocak 2018 Cuma
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    • Özdilek gazetecilerle buluştu

    Özdilek Bolu AVM 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensuplarına Safahat cafe- lokantada kahvaltı programı düzenledi.

    12 Ocak 2018 Cuma 14:00
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    Özdilek gazetecilerle buluştu

    Haber: Semih Baykal

    10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla ilimizde basın mensuplarına yönelik etkinlikler devam ediyor. Özdilek AVM de bu özel günde gazetecilere Safahat cafe- lokantada kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programında konuşan Market Müdürü Ufuk Uçur şunları söyledi; “Hepinizin çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Biz Özdilek firması olarak Bolu’ya 2016 yılı Haziran ayında hizmet vermeye başladık. Bu doğrultu da 2 sene boyunca Bolu halkına hizmet vermek için buradayız. Çalışmalarımız bu doğrultu da devam ediyor.”

    “BOLU HALKINDAN İSTİHDAM SAĞLAMAKTAYIZ”

    Safahat Cafe ve Lokanta Müdürü Ozan Ahmet Aydın ise şunları ifade etti; “Bolu Özdilek Safahat Lokantası ve Cafe olarak hizmet vermekteyiz. Şirketimiz yiyecek içecek sektöründe geçtiğimiz yıllarda isim değişikliğine giderek bunu bir alt marka haline getirerek Özdilek’in vazgeçilmezlerinden biri olarak müşteri memnuniyeti, kaliteleşme ve markalaşma anlamında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Bu doğrultuda cafe restoranlarımızda Bolu halkından istihdam sağlamaktayız.” 

    Anahtar Kelimeler: Özdilek, Bolu, AVM, 10, Ocak

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