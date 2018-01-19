Haber: Esra Öztürk

Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için, tatil başlar başlamaz Özdilek AVM’ de de eğlence başlıyor. Öğrencilerin tatillerini aileleri ile birlikte neşe içerisinde geçirmeleri için 20-28 Ocak tarihleri arasında Özdilek Alışveriş Merkezi’nde Keloğlan Masalları Köyü isimli tiyatro etkinliği düzenlenecek. Günde üç seans olarak gerçekleşecek olan etkinlik 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde alışveriş merkezi içerisinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.