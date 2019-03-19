Özdilek, yeni projelerine devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Özdilek, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın doğa olduğu bilinciyle Özdilek Holding, Özdilek Vakfı ve Özdilekteyim.com adına oluşturduğu 3 hatıra ormanında, toplam 30 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Yıllar içerisinde eşşiz bir ormana dönüşecek olan 30 bin fidan, saatte 51 ton oksijen üretip, 69 ton karbondioksiti bünyesine alarak, doğaya büyük bir katkı sağlamış olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine azami ölçüde önem veren Özdilek, çevreye zarar vermeden üretim yapan fabrikalarıyla hizmet veriyor. Holding, ekolojik dengeyi bozmadan sağladığı besi üretimi, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak oluşturduğu enerji üretimi ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimler ile de sürdürülebilir çevre farkındalığı sağlayan projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.