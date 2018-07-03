Haber: Esra Öztürk

Tüketicisine kaliteli ürünleri uygun fiyata sunmayı kendine ilke edinen Özdilek Alışveriş Merkezi 2016 yılında ilimizde hizmete başlayan Bolu şubesinin ikinci yıl kutlamasını gerçekleştirdi. Kutlama için dev bir pasta hazırlatan AVM yönetimi çocuklarla birlikte kesimini gerçekleştirdi. Pasta kesiminden önce müzikli danslar eşliğinde minik misafirlere balon dağıtımı yapıldı. Gerçekleştirilen bando gösterisiyle eğlenceli anlar yaşayan misafirler daha sonra ikram edilen pastayı yediler.