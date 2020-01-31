Özdilek’ten 3 Al 2 Öde Fırsatı!

Haber: Ceylan Beykoz

Hem departman mağazalarında hem de çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da geçerli olacak kampanya kapsamında Özdilek ziyaretçileri, sahip olmak istedikleri ürünlere cazip fiyatlarla ulaşabilecek.

Özdilek markalarından, göz alıcı ve modern parçalarıyla kadınların beğenisini kazanmayı başaran Shefame’de, kadın ve erkek koleksiyonlarında fark yaratan First Company’de, çocukların hayallerini renklendiren Funfair’de hem özel hem de iş hayatlarında şıklığı bir yaşam tarzı haline getiren erkeklerin tercihi olan Finesuits markalı tekstil, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinde; 3 al 2 öde avantajıyla kullanıcılar hesaplı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamanın tadını çıkaracak.

Özdilek, 7’den 77’ye her yaş grubuna hitap eden ürünlerini daha uygun fiyatlarla misafirlerinin beğenisine sunmaya devam edecek.