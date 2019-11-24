Özdilek’ten Beklenen Kampanya!

Haber: Ceylan Beykoz

14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket, 4 departman mağaza, 95 ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com ile hizmet veren Türkiye’nin en büyük ev tekstili ve perakende markalarından biri olan Özdilek’te, 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında “Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası gerçekleşiyor.

Yüzlerce Üründe Büyük İndirim

“Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası kapsamında yüzlerce üründe indirim fırsatı tüm Özdileklerde ve Özdilekteyim.com’da ziyaretçilerini bekliyor. Giyim ürünlerinde yüzde 50’ye varan, ayakkabı ve botlarda yüzde 25, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 60’a varan kampanyalar ve seçili tekstil ürünlerinde 4 al 3 öde gibi farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuluyor.

Kazançlı Hafta Sonu’na özel, Özdilek Ev Tekstili’nin; havlu, bornoz, battaniye, yorgan ve yastık gibi ürün gruplarında ve Özdilek hipermarketlerinde de yüzlerce ürün kategorisinde misafirleri uygun fiyatlı ürünler bekliyor.

100 TL ve üzeri mağaza alışverişlerinde Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo imkanı sunan çevrim içi mağaza Özdilekteyim.com’da da “Kazançlı Hafta Sonu” kampanyası 25 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında devam ediyor. Kullanıcılar, alışverişlerini güvenle yaparken ihtiyaçları olan her bir ürüne kolay ulaşma ve fırsatlarla dolu bir alışveriş gerçekleştirme ayrıcalığı yaşıyor.