Özdilek’ten büyük yaz indirimi!

Haber: Esra Öztürk

Kadın, erkek ve çocuk giyimin en sevilen markalarını tek çatı altında buluşturan Özdilek’te büyük yaz indirimi başlıyor. 1 Ağustos’tan itibaren Özdilek departman mağazaları ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da geçerli olacak kampanya kapsamında ziyaretçiler yapacakları alışverişlerde yüzde elliye varan indirim fırsatlarını yakalayabilecek.

İNDİRİM RÜZGARI 1 AĞUSTOS’TA ESMEYE BAŞLIYOR!

Tüm giyim alışverişlerini tek adreste tamamlamak isteyenlerin ortak noktası Özdilek, her tarza uygun kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyiminden aksesuara kadar 7’den 70’e herkes için ürünler sunuyor. 1 Ağustos’tan itibaren başlayacak büyük yaz indirimiyle Özdilek, yaz alışverişini henüz tamamlamayanlar için olabilecek en kaliteli seçenekleri bir araya getiriyor. Birbirinden farklı markaların birbirinden şık ürünlerini yüzde elli ve yüzde elliye varan indirim fırsatlarıyla kullanıcılarıyla buluşturan Özdilek departman mağazaları, herkesin adresi olmaya devam ediyor. Özdilek, kaliteli şıklığı uygun fiyata temin etmek isteyen herkesi büyük yaz indiriminden yararlanmaları için departman mağazalarına ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’a bekliyor.