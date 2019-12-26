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Özdilek’ten çocuklara özel kampanya

Özdilek Bolu AVM, yeni yıla sayılı günler kala çocuklar için özel bir kampanya başlattı.  Kampanya kapsamında Özdilek Bolu, tüm oyuncak alışverişlerinde etiket fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapacak.

Özdilek’ten çocuklara özel kampanya

Haber: Ceylan Beykoz

Özdilek Bolu AVM yeni yıla sayılı günler kala, çocukları çok mutlu edecek bir kampanyayla ebeveynlerin yılbaşına özel hediye alışverişlerini kolaylaştırıyor. 27 - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Özdilek Bolu mağazalarından yapılacak tüm oyuncak alışverişlerinde etiket fiyatı üzerinden anında yüzde 40 indirim uygulanacak. 

Lisanslı ürünlerden hobi oyuncaklarına, en güzel bebeklerden arabalara ve neşeli yapbozlara kadar çocukları hem eğlendirecek hem de mutlu edecek yüzlerce çeşit oyuncak, Özdilek Bolu mağazalarında yeni yıl alışverişlerinde yüzde 40 indirimli olarak satışa sunuluyor. Minikleri mutlu etmenin yolu bu yıl Özdilek Bolu mağazalarından geçiyor. Yılbaşında hediye bekleyen çocuklar için sepet dolusu eğlencenin detaylarıysa ozdilek.com.tr‘de kullanıcıları bekliyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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