Özdilek’ten “Okula Dönüş” kampanyası

Haber: Birol Ertunç

Okul sezonunun açılmasıyla birlikte okul ve kırtasiye alışverişlerinde yüzlerce çeşit güvenli ve kaliteli ürünü uygun fiyatlarla birlikte tüketicilerine sunan Özdilek’te, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılacak alışverişlerde kullanıcılara 25 TL’lik indirim çeki kazanma şansı sunuluyor. Misafirlerin Özdilek mağazalarından, marketlerinden, Kafe Safahat ve Safahat Lokantalarından tek seferde yapacakları 150 TL tutarındaki alışverişlerde, 25 TL indirim çeki hediye edilecek. İndirim çekleri 13 Ekim tarihine kadar yapılacak 150 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılabilecek.

Okul kıyafetleri, okul araç ve gereçleri, lisanslı okul çantaları, kırtasiye ürünleri ve okulla ilgili öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği birçok ürün; Özdilek alışveriş merkezlerinde, Özdilek departman mağazalarında ve Özdilek’in çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da da satışa sunuluyor.