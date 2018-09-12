Haber: Ceylan Beykoz

Özdilek 7 - 26 Eylül tarihleri arasında tek seferde 100 TL ve üzeri alıveriş yapan ziyaretçilerine, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılabilecek 15 TL indirim çeki armağan ediyor.

Ev tekstili ve dekorasyonunun sevilen markası Özdilek, ziyaretçileri için çok özel bir kampanyaya daha imza atıyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim, dekorasyon, kozmetik, mutfak, banyo, ayakkabı ve ev tekstili gibi kategorilerde yüzlerce ürün seçeneğini seçkin markalarla bir arada sunan Özdilek, 7 - 26 Eylül tarihleri arasında mağaza, market, kafe ve restorandan yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılabilecek 15 TL indirim çeki hediye ediyor.

Özdilek kırtasiye ürünleri aynı zamanda tüm Özdilek departman mağazalarında ve ozdilekteyim.com‘ da ziyaretçilerini bekliyor.