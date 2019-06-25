Özdilek’ten rengarenk plaj modası!

Haber: Birol Ertunç

Özdilek AVM tarafından ziyaretçilerinin beğenisine sunulan farklı renk ve nakışıyla her zevk ve tercihe hitap eden Tarzy havlular, yazın enerjisini plajlara taşıyor.

PLAJLARIN YENİ GÖZDESİ: TARZY

Nakışlarında yazın simgesi olan ikonların, minimalist bir şekilde işlendiği Tarzy; fuşya, gri, mercan, sarı, turkuaz, turuncu, yeşil, lila renk seçenekleriyle havuz ve plajların yeni gözdesi olacak. Pratik katlama ve kolay taşınma imkanı sunan nakış havlular, çevreleyen lastiği sayesinde katlandıktan sonra da bozulmuyor. Tarzy plaj havlusu, suyu hızla emerek, kolayca kururken plaj çantalarında fazla yer kaplamıyor. Ayrıca konforlu kullanımı sayesinde size sadece suyun ve güneşin tadını çıkarmak kalıyor.

Özdilek’ten yapılan açıklamada rengarenk Özdilek Tarzy Havlulara, Özdilek mağazalarından ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Ürün fiyatı: 29,95 TL

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 10:32