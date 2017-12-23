HABER:Ceylan Beykoz

Özdilek, 2018’e “merhaba” demeye az bir zaman kala müşterileri için kaçırılmayacak bir yılbaşı kampanyası düzenliyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim, dekorasyon, kozmetik, mutfak, banyo, ayakkabı ve ev tekstili gibi yüzlerce seçkin marka ile ürün seçeneğini bir arada sunan Özdilek, 21 Aralık 2017 - 3 Ocak 2018 tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri alıveriş yapan misafirlerine, 25 TL hediye çeki armağan ediyor. Yeni yıl kampanyası kapsamında binlerce marka ürünü uygun fiyat seçenekleriyle alışveriş tutkunlarıyla buluşturan Özdilek, herkesin yeni yılını kutlamayı unutmuyor. Özdilek ürünleri, tüm Özdilek AVM’lerinde misafirlerini ve www.ozdilekteyim.com‘ da takipçilerini bekliyor.