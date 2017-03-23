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23 Mart 2017 Perşembe
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    • “ÖZEL” 14 SÜRÜCÜ KURSU AÇILDI

    Bolu’nun en özel sürücü kursu Sümer Mahallesi’nde hizmete açıldı. Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılışı yapılan, Özel 14 Sürücü Kursu sürücü adaylarına hizmet vermeye başladı.

    23 Mart 2017 Perşembe 10:17
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    “ÖZEL” 14 SÜRÜCÜ KURSU AÇILDI

    HABER:Ceylan BEYKOZ

    Bolu’da, fark yaratacak olan Özel 14 Sürücü Kursu, Sümer Mahallesi’nde hizmete açıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta konuşan Özel 14 Sürücü Kursu sahibi Ali Karakurt, “Özel 14 Sürücü Kursu olarak, hizmet önceliğine, eğitim kalitesine ve müşteri memnuniyetine özen gösteren eğitim anlayışımızla hizmet verecek olmaktan gurur duyacağız” dedi.

    28 yıllık tecrübeleriyle Bolu’ya hizmet edecek olmanın verdiği sevinci vurgulayan Karakurt ayrıca, “Güleryüzlü hizmet anlayışımız, eğitim kalitemizle ve bu kalitemizi gittiğimiz yerlere taşıyarak, yazılı(teorik) ve direksiyon sınavlarındaki yüksek başarı hedefimizle, araştırma ve geliştirmeye önem vermedeki azmimizle sürücü kursları arasında lider olacağız. Kaliteli eğitimimizle tüm sürücü adaylarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, özel, Sürücü, Kursu, Sümer

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