Haber: Semih Baykal

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Müziğin Ritmiyle Umdun Sesi Ol “Sağlıklı Birey Sağlıklı Toplum” projesi kapsamında Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği tarafından İl Kültür Turizm Müdürlüğünde muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde proje hakkında açıklamalarda bulunan Dernek Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörü Murat Demirbaş; “Müziğin Ritmiyle Umdun Sesi Ol “Sağlıklı Birey Sağlıklı Toplum” projesi İç İşleri Bakanlığımızın onayladığı ve desteklediği bir proje olup 10 aylık bir süreyi kapsamaktır. Bu projemiz ile özel bireyler, ebeveyenler, kardeşler ve gönüllülerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu ile Halk oyunları ekibi kuruldu. Müziğin İnsan ruhu üzerinde olumlu etkileri kullanılarak neşeli ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturuldu. Projedeki en önemli mesajlarımız ise Özel bireye sahip ailelerin bu bireylerle nasıl mutlu yaşayabileceklerini göstermek, özel bireylere de fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olduklarını sizlere aktarmaktadır” dedi. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte ilk olarak Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. 21 Parça seslendiren koro’da özel öğrencilerin söylediği şarkılar katılımcıları gözyaşlarına boğdu. Korodan sonra slayt gösterisi ve Halk oyunları gösterisi düzenlendi. Etkinilik izleyenlerden büyük alkış aldı.