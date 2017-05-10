Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem ile birlikte Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret etti.

Vali Baruş ve beraberindeki heyet ilk olarak Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla bir araya gelmeden önce okulun sınıfları ve atölyelerini gezen Vali Baruş, burada yapılan çalışmalarla ilgili Uygulama Merkezi Müdürü İsmail Karakurt’dan bilgi aldı.

ATÖLYELER GEZİLDİ

Okulun Görsel Sanatlar Atölyesi, Mobilya Atölyesi, El Sanatları ve Yiyecek-İçecek Atölyelerini gezen Vali Baruş, burada öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünleri inceledi.

Her atölyede öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte yaptığı birbirinden güzel ürünleri inceleyen Vali Baruş, özellikle mobilya atölyesinde yapılan ürünleri çok beğendi. Dışardan da sipariş alınan bu atölyede dolaplar, sehpalar, televizyon üniteleri ve bir çok ahşap ürünün öğrencilerin yardımıyla yapıldığı ve elde edilen gelirden öğrencilere maddi olarak da destek sağlandığı bilgisini alan Vali Baruş, burada bu ürünleri yapan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Diğer taraftan ise yine El Sanatları Atölyesinde, lazer kesimi ile yapılan düğün, nişan, kına ve hediyelik eşyaları da inceleyen Vali Baruş, burada da öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Vali Baruş daha sonra ise okula getirdiği pastayı yine özel eğitim öğrencileri ile beraber kesti.

SEMİHA ŞAKİR SPASTİK ÇOCUKLAR BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİYARETİ

Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş ve beraberindeki heyet daha sonra ise Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada da çocuklarla yakından ilgilenen ve sık sık ziyaret etmesi nedeniyle çocukların tanıdığı Vali Baruş ile çocuklar arasında renkli görüntüler oluştu.

Vali Baruş eşi Nagihan Baruş ve Başkan Yılmaz, çocuklarla yakından ilgilenirken, yine bu ziyarette de çocuklar için getirilen pasta hep beraber kesildi.

Müdür Vekili Pınar Altok Erateş’ten hem kurum ile ilgili hem de çocuklar ile ilgili detaylı bilgi alan Vali Baruş, Rehabilitasyon Merkezi binasının yanına yapılan Engelsiz Yaşam Evleri inşaatında da incelemelerde bulundu.