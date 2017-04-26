Haber: BMA

‘Otizm Farkındalık Ayı’ dolayısıyla Bolu Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Kent Meydanı’nda muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, özel öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Program yürüyüşün ardından Kent Meydanı’nda bulunan Bolu Belediyesi Etkinlik Sahnesi’nde devam etti. İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda işitme engelli öğrenciler tarafından işaret dili ile okunan İstiklal Marşı da alanda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Konuşmalarla devam eden programda ilk olarak kürsüye çıkan TÜGVA İl Temsilcisi Sadık Kuru, konuşmasına Otizm Ayını kutlayarak başladı. Otizmin engellilik değil, bir farklılık olduğuna dikkat çeken Sadık Kuru otizmin tek çaresinin erken teşhis ve eğitim olduğunu söyledi.

Sadık Kuru’nun ardından sözü alan Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen konuşmasında, “Bugün burada sevgi ve dayanışmanın en güzelimi bizlere ve engellilere yaşattığınız işin teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Engellilere yönelik çalışmaları da anlatan Biçen, “Günümüzde yapılan iyi niyetli çalışmalar günden güne artmaktadır. Engellilerimizin çalışma hayatına eğitime topluma kazandırılması için kurumlarımız var gücü ile çalışıyor. Engellilerimize hizmet veren kamu kurumları ve STK’lar her geçen gün güçlenecektir” dedi.

Konuşmalar ardından Sarıcalar Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi, Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ve Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi özel öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Gösterilerin ardından son olarak sahneye çıkan Ziçev Bolu Şubesi öğrencileri izleyenlere muhteşem bir konser verdi. Program daha sonra balon uçurulması ve otizme farkındalık yaratmak adına programa katılan birçok vatandaşın ellerini renkli boyalarla boyayıp iz bırakmaları ile sona erdi.