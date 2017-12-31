Haber: Esra Öztürk

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocukça Yaşam ve Empati Topluluğu üyesi öğrenciler, Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Palyaço kıyafetleri, boyalar, balonlar ile çok renkli bir etkinlik düzenleyen topluluk üyeleri, Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocuklarla yakından ilgilenerek doyasıya eğlenmelerine imkan sağladı. Gerçekleştirilen anlamlı ziyaret ile alakalı konuşan Çocukça Yaşam ve Empati Topluluğu Başkanı Mehmet Aygün, ”Bizler için bu özel çocuklarımızın birkez değil sık sık ziyaret edilmesi önem taşımaktadır” diyerek, “Daha yolun çok başındayız. Bu ziyaret ve yardımların devamını belirlediğimiz zamanlarda gerçekleştireceğiz. İlerleyen zamanda topluluk olarak çok daha büyük projelere yer vereceğiz. Henüz yeni kurulan bir topluluk olmamıza rağman kalabalık bir aile haline geldik. Bizlere gönül veren ve etkinliğimize destek olan tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.