Özel gençlere Emniyet Müdüründen özel ilgi



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladığından bu yana birçok başarılara imzasını atan ve hayvan sevgisiyle de bilinen Sadettin Aksoy, özel gençleri yalnız bırakmayarak Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi ile birlikte gezdirerek, polislik hakkında çeşitli bilgiler verdiler.

Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyetinin kadrosunda yer alan dedektör köpeği Mila’yı özel gençlerle bir araya getirerek, sevgi dolu anlar yaşattı. Aksoy, “Yüreklere engel yoktur. Sizler bizim için çok değerli insanlarsınız. Bizim gözümüzde sizler birer engelli değilsiniz. Polis teşkilatı ve Türk halkı olarak yüreklerimize engel koymuyoruz. Sizlerde toplumun çok değerli parçalarısınız. Polis teşkilatının tüm kapıları sizlere her daim açıktır” dedi.