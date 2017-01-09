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    • Özel günleri unutmak boşanma nedeni

    Yargıtay özel günleri unutmanın boşanma sebebi olduğu kararına vardı.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
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    Özel günleri unutmak boşanma nedeni

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Barosu Avukatlarından Fikret Çıracı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini evlilik yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerde ve düğün, yurt dışı ve içi gezi, konser gibi sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmanın boşanma sebebi olduğuna karar verdiğini Bolulu çiftlerin özel günler konusunda çok dikkatli davranmaları konunda uyarıda bulundu.

    Çıracı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 4 Ekim 2016 tarihli kararında "Davalı karşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı- karşı davalı erkeğin de eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğunu" belirtti.

    "SOSYAL ORTAMLAR"

    Daire kararında, bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu belirtilerek "Gerçekleşen olaylar karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklı olup, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi koşulları kadının davası yönünden gerçekleşmiştir" denildi.

    "ÖZEL GÜNLER"

    Daire, bu gerekçeyle davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin doğru görülmediğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararı duyuran Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, karardaki "özel günler" ifadesi ile "evlilik yıl dönümü, doğum günü, yılbaşı, bayram vb." günlerin, "sosyal ortamlar" ifadesi ile de "düğünler, yurtiçi ve dışı geziler, konserler, açılışlar, kermesler vb'nin" anlaşılması gerektiğini ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Yargıtay, özel, Günleri, Unutmanın, Boşanma

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