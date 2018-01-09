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09 Ocak 2018 Salı
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    • Özel Güvenlik görevlilerine terör eğitimi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, görev ve sorumlulukları hakkında özel eğitim verildi. Bolu’da görev yapan özel güvenlik görevlileri 3 gün süren seminerde bilgilendirildiler.

    09 Ocak 2018 Salı 11:55
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    Özel Güvenlik görevlilerine terör eğitimi
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin öğrencilere yönelik yürüttükleri/yürütecekleri faaliyetlerin önüne geçilebilmesi amacıylaözel güvenlik personelinebirinci sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Nesih Özmen ile yine aynı görevde bulunan Üzeyir Taşdelen tarafından, Kültür İl Müdürlüğü Eğitim Salonunda 3 gün süren eğitim verilmeye başlanıldı.

    Eğitimde Bolu’da görev yapan özel güvenlik görevlilerine iletişimi püf noktaları, empati, sempati, motivasyan, stres, problem çözme, terör örgütlerine karşı nasıl tedbirler, silah kullanma gibi bir çok önemli konularda eğitim verildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi, terör örgütlerinin öğrencilerimize yönelik yürüttükleri/yürütecekleri faaliyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla olası öğrenci olaylarında öğrenciyle ilk teması kuracak olan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi ayrıca afet ve acil durum yönetimiyle ilgilide bilinçlendirme eğitimi yapılması istendi. Bu isteği doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, 10 Ocak tarihinde(Bugün) İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda özel güvenlik görevlilerine eğitimi sonlandırılacak.

    Seminere katılan özel güvenlik görevlileri bir çok konudan oluşan sorunlarını dile getirdiler ve bir an önce sorunlarının çözümünü beklediklerini, vatandaşlar tarafından özel güvenlik görevlilerine yanlış gözle bakıldıklarından da rahatsız olduklarını dile getirdiler.

    Eğitimciler Özmen ile Taşdelen; “Özel güvenlik genel güvenliğin tamamlayıcı bir unsurudur” ilkesiyle yola çıktıklarını, Bolu’da ve yurdun dört bir köşesinde görev yapan özel güvenlikçilerin bilgilendirilmesi konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlatmış olduğu seminerlerin çok faydalı olduğunu vurguladılar.

    Anahtar Kelimeler: İçişleri, Bakanı, Süleyman, Soylu’nun, Talimatıyla

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