Özel halk otobüslerine destek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı birinci oturumu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda özel halk otobüsü işletmecilerini rahatlatacak kararlar alındı. Belediye Meclisince yapılan görüşmeler neticesinde özel halk otobüslerinden alınan yüzde 7’lik komisyonun Kasım ve Aralık aylarında alınmaması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması konusu da masaya yatırıldı. Ekim ayı itibariyle sona eren uygulamanın eczacı kalfalarını da kapsayacak şekilde Kasım ve Aralık aylarında da devam etmesine oy birliği ile karar verildi. Otobüs işletmecilerine ise sağlık çalışanlarının toplu ulaşımı ücretsiz kullanmalarına karşın 1000’er lira belediye tarafından destek verilecek.