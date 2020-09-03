Özel Halk Otobüsü esnafına müjde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi'nden özel halk otobüsü esnaflarını sevindirecek yeni bir haber daha geldi. Bolu Belediye Meclisi'nin bugün gerçekleşen Eylül ayı birinci oturumda, özel halk otobüsü sahiplerinden yolcu başına alınan yüzde 7'lik komisyon bedelinin alınmamasına ilişkin daha önce alınan meclis kararı iki ay süreyle uzatıldı. Oy birliği ile alınan karar sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pandemi nedeniyle zor günler geçiren tüm özel halk otobüsü esnaflarına kararın hayırlı olması temennisinde bulundu. Karara göre Bolu Belediyesi, Eylül-Ekim ayları boyunca özel halk otobüsü sahiplerine destek amacıyla yolcu başı aldığı yüzde 7'lik komisyon bedelini almayacak.