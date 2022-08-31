Özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

İHALENİN KONUSU

MADDE 1: Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde bulunan Yeşilçam – Muncurlu – Gümüşpınar – Musababa – Hacıaliler – Altınpınar köyleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 10 (on) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 04 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilmesi.

İHALENİN USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile ihale edilecektir.

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