Özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Belediyesinin sınırları ve mücavir alanlar içindeki 5 adet güzergahta (belediye ulaşım alt yapısı kullanma hakkı dahil) 110(yüzon) adet araç ile özel halk otobüsü çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik ile teknik ve idari şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde, belirtilen sayılarda sefer yapmak üzere 7-8 metre ± 50cm uzunluk grubundaki araçlar en az toplam 40 (oturan ve ayakta) yolcu kapasiteli ve 12 metre ± 50cm (minibüs değil) özel halk otobüslerinin çalıştırılacağı hatların kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık(en son 31.03.2031 tarihine kadar) kiraya verilecektir.

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