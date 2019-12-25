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Özel Halk otobüsü minibüse çarptı

Geçtiğimiz gün Paşaköy Kavşağı çıkışında meydana gelen trafik kazasında Özel Halk Otobüsü ile Sümer Tura ait bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Özel Halk otobüsü minibüse çarptı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, 23 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Paşaköy Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölköy Kavşağı istikametine devam eden Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Paşaköy Kavşağı çıkışında yolcu bıraktıktan sonra anayola çıkmaya çalıştığı esnada 14 Burda AVM’ye dönüş yapan Sümer Tura ait minibüse yandan çarptı. Meydana gelen kazada otobüs içinde bulunan yolcular büyük korku yaşarken yaralanan olmadı. Trafik kazası sonucunda halk otobüsü ve minibüste maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 15:19
Esra Perçin

Esra Perçin

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