Özel Halk Otobüsünde skandal görüntü

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen “toplu taşıma araçlarında taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu bulundurulacak” kararına ilimizde bir özel halk otobüsü şoförü aykırı davranış sergiledi. 24 Mart2ta yayımlanan Bakanlık genelgesinde, “İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak” ifadeleri yer almıştı.

Ancak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi durağından halkan bir özel halk otobüsü yayımlanan genelgeye ve koronavirüs tehlikesine rağmen taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinin üzerine yolcu olarak yoluna devam etti. Saat 16.00’da hareket eden 7 numaralı özel halk otobüsünde şoför durakta bekleyen yolcuları “bir sonraki otobüs saat 17.00’de” diyerek otobüse aldı. Vatandaşların koltuklara aralıklarla oturmaya çalıştığı otobüste ayakta yolculuk eden vatandaşların da olması göze çarparken skandal niteliğindeki davranış sonucu birçok vatandaş şikayetçi oldu.

Koronavirüs tehlikesine karşı tüm kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda sık sık uyarılırken yaşanan bu skandal olayla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu. Koronavirüs dolayısıyla Bolu Belediyesi geçtiğimiz haftalarda otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gitmiş ve ayrıca İstanbul’dan otobüs desteği alarak toplu ulaşımın kurallara uygun olarak sağlanması için çalışmalara başlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 12:07