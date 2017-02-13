Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terör
le Mücadele ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonda Polis Özel Harekat polislerinin de desteğiyle sabah saatlerinde çok sayıda ve işyerine baskın düzenlendi. Baskınlarda PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle M.K., H.K., R.D.Ö., F.S., D.K., Ş.C VE D.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ev ve işyerlerindeki çok sayıda evrak dökumana konuldu. Operasyonla ilgili incelemenin genişleyerek devam edeceği ifade edildi.
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