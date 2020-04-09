Özel hastaneler para almayacak

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı Sağlık Uygulama Tebliğinde şu şekilde yapıldı: "Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

Yapılan değişiklikle özel hastaneler, corona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de Sağlık Uygulama Tebliğine dahil edildi. Öte yandan tebliğe “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi de getirilerek Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nin ödeme listesine alındı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 13:31