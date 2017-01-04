Hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiğini belirten İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Özel İdarenin karla mücadeleye her zaman hazır olduğunu söyledi. İl Özel İdaresi kar ekiplerinin gece gündüz köy yollarında çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Yüceer, “sert geçen kış şartlarında vatandaşın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

Yüceer açıklamasında, “Bolu kış mevsimini Türkiye ortalamalarına göre sert geçiren bir il. Köylerimizin tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için gereken çalışmaları yapıyoruz. İl Özel İdare bünyesindeki Karla Mücadele Ekibimiz her zaman hazır. Kış aylarında yolu kapanan köylerden alınan tüm mesajlar kriz merkezinde anında değerlendirilec1ek ve ekipler kapalı köy yoluna müdahale edecekler. 497 köyümüzün tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek ve hiçbir köyümüzde ne bir hastamız ne bir yaşlımız mağdur edilmeden istediği anda şehir merkezine ulaşacak ve burada tüm hizmetlerden faydalanabilecektir” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)