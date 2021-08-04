“Özel İdare 3 liralık işi 5 liraya mal ediyor”

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. Oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karacaağaç-Bahçeköy grup bağlantı yolunun, İl Özel İdaresinin yaptığı kısmı ile Bolu Belediyesinin yaptığı kısmı karşılaştırarak, “PMT nasıl kullanılırmış? Yol nasıl yapılırmış? Orada belediye çalışanı arkadaşlarıma helal olsun, bütün Bolu’ya gösterdiler. Özel idareye de gereken cevabı fazlasıyla verdiler” dedi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Belediye sorumluluk alanına giren Kürkçüler ile Dodurga mahalleleri ve mahalle çeşmelerinde kullanılan içme suları ishali hattı yenilemesi çalışmaları kapsamında Bolu İli Özel İdaresi ile Belediyenin yapacağı ortak çalışma için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Talebin meclise sunulduğu esnada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İl Genel Meclisinin bize işi düşmüş, bizden boru istiyor” dedi.

Sonrasında Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay’ın “Sayın Başkan burada yapacağınız yatırımın yüzde kaçını İl Özel İdaresi karşılıyor?” sorusunun üzerine Başkan Özcan, “ben ne bileyim onlar 3 liralık işi 5 liraya ihale ettikleri için kaç liraya mal olacağını ben nereden bileyim. İşin sahibi Özel İdare” dedi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Balaban, “3 liralık iş nasıl 5 liraya mal olur?” sorusunu sordu.

“YOL NASIL YAPILIRMIŞ? BÜTÜN BOLU’YA GÖSTERDİLER”

Bunun üzerine Özel İdarenin 1 liralık işi 3 liraya mal ettiğini söyleyen Başkan Özcan, Burak Balaban’a, “Bahçeköy yoluna attığımız asfaltı gördünüz mü? Gezdiniz mi? Üzerine çıktınız mı? Ben dün muhtarlarımıza gezdirdim orayı. Sonra özel idarenin yaptığı yolu da gösterdim. Bakın dedim bura mı güzel olmuş bura mı güzel olmuş. Biz dedik ki bir liraya yapalım bu işi, ihaleyi de aldık orasının ihaleyi iptal ettiler. Protokol yapalım dedik 3 liralık işi biz 1 liraya yapalım dedik. İlla 3 liraya yaptıracağız dediler. Al bizim yaptırdığımız yola bak, bir de özel idarenin attırdığı asfalta bak. Bütün vatandaşlarıma o yolu görmeye davet ediyorum. PMT nasıl kullanılırmış? Yol nasıl yapılırmış? Orada belediye çalışanı arkadaşlarıma helal olsun, bütün Bolu’ya gösterdiler. Özel idareye de gereken cevabı fazlasıyla verdiler. Emeklerine sağlık, Allah bin kere razı olsun” cevabını verdi.