Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer konu ile ilgili açıklamasında, “Bolu Milletvekillerimiz Sayın Ali Ercoşkun ve Sayın Fehmi Küpçü’nün ilimize yapılacak yatırımlarda kullanılmak için Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyden talep ettikleri 3 milyon liralık yatırım ödeneği önümüzdeki günlerde İl Özel İdaremiz hesaplarına geçecek. Bu ekstradan ödeneğin ilimize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyor, Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)