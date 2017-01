Verilen eğitimde; 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde, İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirten yetkili, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi, ayrıca alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına, çalışanlar tarafından katılım sağlanmasının son derece önemli ve yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dünyada her 3 dakikada bir iş kazasının gerçekleştiğini kaydeden Ali KELEŞ, her 90 dakikada da bir kişinin iş kazasından sakat kaldığını ve her 4 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ali KELEŞ, Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sıralarda yer aldığının altının çizildiği, sıkı denetimler ve yasalarla işyerlerinde eskiye oranla kazaların azaltılmasının hedeflendiğinin uzmanlar tarafından dikkat çekildiğini söyledi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)