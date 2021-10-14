Özel İdare ve Belediye gerginliği

Haber: C. Kutay Aykan

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Bolu Vali Yardımcısı İlhan Tugut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapan Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda kurumların biten ve yapımı devam eden yatırım ve projeler yapılan sunumlarla değerlendirildi.

Toplantının son kısmına gelindiğinde ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özel idare ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Özcan ile Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli karşılıklı tartışma yaşadı.

“ÖZEL İDAREMİZLE ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ”

Özel İdare hakkında sorunları olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Özel idaremizle çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Şimdi özel idare, yeni su arıtma tesisini açtığımızda gördük. Özel idare maalesef hiç bizden izin dahi almaksızın, 2013 yılında köylülerin kanalizasyonunu bağlamış. Şimdi biz verdiğimiz suya bakıyoruz, aldığımız atık sulara bakıyoruz. 40 bin m3’ü bulamıyoruz, ama atık su tesisimize 80 bin m3 küp su geliyor. Çünkü biz il bankın ölçtüğü kapasitede yaptık arıtma tesisini. Ama şuan da 40 bin m3 suyun nerden geldiğini bilemiyoruz” dedi.

“HEM BOLU HEM DE ÖZEL İDARE KAZANSIN”

Özel idare ile Bolu Belediyesinin yol yapımı ihalelerinde bir araya gelmesini protokol oluşturulmasını istediğini söyleyen Başkan Özcan, “15 yıldır, bizden önce ki 15 yılda Özel idare, birçok yolunu belediyeyle protokol ile yapmış. Şimdi bizimle protokol yapmak bir yana özel idare, ihaleye dahi bizleri davet etmiyor. Biz asfalt üreten bir belediyeyiz. Ucuz teklif ediyoruz, 1 gün kala sözleşme iptal ediliyor. Davet usulü ihale yapacağız deniyor, bizi de davet edin yeterliliğimiz var diye yazı yazıyoruz, yapılmıyor. Dolayısıyla maalesef Bolulu olarak buna üzülüyorum Özel İdare, 1 liraya 1 buçuk liraya bize yaptırabileceği işi, 3 liraya başkasına yaptırıyor. Biz diyoruz hem bolu kazansın hem de özel idarenin cebinde para kalsın” ifadelerine yer verdi.

“BİZ ÜRETİM FİYATINA ÖZEL İDAREYE VERELİM”

Köylerimizden bize talep geliyor. Merkez köyler, bizden taş istiyorlar, oturma grubu istiyorlar, bank istiyorlar, boru istiyorlar. Şimdi bu konuda da geçtiğimiz süreçte söyledik. Taşları veriyorduk. Özel idare açıklama yapıyor, sayın il genel meclis başkanımız, ‘Belediye niye köylere yardım ediyor?’ şimdi biz bizden yardım isteyen birine hayır diyebilir miyiz? Bizim anlayışımızda da, geleneğimizde, örfümüzde, adetimizde biz onların taleplerine hayır diyemeyiz ki. Bakın dedik ki, Özel İdare bize gelip müracaat etsin, Özel idarenin taşı yok, özel idarenin bankı yok, özel idarenin çardağı yok, Özel idare bize talep etsin, biz üretim fiyatına Özel İdareye verelim. Özel idareye taleplerinizi iletin, ancak özel idare bu konuda da protokol yapmaya yanaşmıyor. Sonra da diyor ki ‘benim sınırlarım içinde ki köylere sen belediye meclis kararı almak suretiyle niye yardımcı oluyorsun?’ bu konu siyaset üstü bir mesele hizmet meselesi. Bir an önce bu konuların çözülmesinde çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“BELEDİYENİN YAPTIĞI ASFALTI BİLİYORUZ”

Tanju Özcan’ın söylemlerinin ardından cevap hakkı doğan Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, “Başkanımızın dediği konularla ilgili notlar aldım. Şimdi asfalt işlerini bize vermiyorlar dedi, biz bu sene sıcak asfalt işi yapmadık. Belediye kaliteli asfalt yapamıyor o yüzden vermiyoruz. Belediyenin yaptığı asfaltları biliyoruz. Önceki dönemlerde belediyenin yaptığı asfaltlar 2-3 yılda bir yenileniyordu, sıcak asfaltın ömrü 10-15 yıldır” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “15 yıl niye belediyeye asfalt yaptırdınız o zaman?” sorusunu sordu.

“BELEDİYEYE ASFALT YAPTIRMAKLA HATA YAPTIK”

Köstereli, “Hata yaptık belediyeye asfalt yaptırmakla. Başkanım siz şehir merkezindeki asfaltları yapın bizim köy yollarını bırakın. Sizin belirttiğiniz gibi 1’e mal edilecek bir işi 3 liraya yaptırmadık. Devletin memurları var müfettişleri var biz denetimlere tabiyiz. Atık su ile ilgili haydut bir kurum gibi özel idarenin kaçak hat bağladığını söylüyorsunuz. Yapılan bağlantıların hepsi belediyenin bilgisi dahilinde. Ben burada devlet memuruyum siyasetçi değilim. Devlet memuru ciddiyetiyle konuşuyorum, siyasetle ilgili konuları siyasetçilerle konuşun, ben kayıtlarla konuşuyorum” ifadelerini kullandı.