Haber: Kasım ŞAHİN

Düzce’nin Akçokoca ilçesinde atıl durumda bırakılan ve Bolu İl Özel İdarenin mülküne Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeneci sahip çıktı. Başkan Yemenici atıl durumda bulunan Bolu İl Özel İdaresine ait mülkün satın almak için kolları sıvadı. Bolu İl Özel İdaresi milyonluk mallarını bir bir unutmaya devam ediyor. Düzce’nin sahil ilçesi olan Akçakoca’nın Hacıyusuflar Mahallesinde bulunan 2 katlı binanın Akçakoca belediyesine satışının yapılması için Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeneci harekete geçti. Milyonluk iki katlı atıl durumdaki tesisi bünyelerine katmak için harekete geçen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Hacıyusuflar mahallesinde Bolu özel idareye ait olan yıllardır atıl olarak bırakılan 2 katlı binanın devri için çalışmalar başladığını söyledi. Akçakoca Eski Belediye Başkanı Fikret Albayrak döneminde,Çınar caddesinde bulunan eski çınar oteli binasının devri için Hacıyusuflar mahallesinde bulunan ve yıllarca Akçakocaspor’un sosyal tesis olarak kullanılan binanın takas edilmesinin ardından kullanılmayan ve yıllardır durduğu yerde çürüyen bina için girişimler başladı.

Başkan Cüneyt Yemenici, Bolu Valisi ve İl Genel Meclis Başkanı şile görüşmeler olduğunu belirterek; ’’Görüşmelerimizde satmadan yana olduklarını ifade ettiler, bizde Belediye olarak alıcı olduğumuzu ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor.Bu atıl binayı almamız durumunda bu binayı sosyal tesis olarak kullanacağız’’diye konuştu.