Özel İdare’de kredi tartışması!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Özel İdaresi’ne 2022 yılı için 38 milyon lira bütçe verildi. Özel İdare tarafından yapılan hesaplamaların ardından, artan maliyetler sebebiyle verilen ödenek yetersiz kaldı. Bolu İl Özel İdaresi, İller Bankası’ndan ilk defa köylerdeki su, altyapı hizmetlerinde kullanmak amacıyla 30 milyon lira kredi talebinde bulundu.

Bunun üzerine bir araya gelen CHP İl Genel Meclisi üyeleri; Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bedri Pehlivan (Merkez), Erdal Tombak (Merkez), Eyüp Beşli (Mengen), Alaattin Karadoğan (Kıbrıscık) Bolu İl Özel İdaresi CHP grup odasında basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu’da katılım sağladı.

Grup adına konuşma yapan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, artan maliyetlere göre verilen ödeneğin az olduğunu belirterek, konu hakkında sessiz kalan milletvekillerine seslendi.

ENFLASYON ORANINDA ARTARAK GELMESİ EN DOĞAL OLANIYDI

Beykoz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu gün burada sizlerin karşısına böyle bir konu ile çıkmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Sizlerin verdiği oylarla seçilen vekillerimizin gerçeğini anlatmak adına toplandık. Bildiğiniz gibi İl Özel İdareleri ve yerel yönetimler her yıl genel bütçeden pay almaktadırlar. Aldıkları payları eşit, öncelik ve aciliyet esaslarına göre il ve ilçelerimizin hizmetine sunarlar. İllere harcanacak para da her kriterler bellidir. Gönderilen para ile yapılan bütçeler mecliste alınan karar ile vali beyin onayına sunularak icraata döner. Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon neticesinde, Bolu’ya ayrılan paranın da enflasyon oranında artarak gelmesi en doğal olanıydı.”

BOLU İL ÖZEL İDARESİNDE YAŞANAN BİR İLKTEN BAHSEDECEĞİZ

“Şimdi sizlere Bolu İl Özel İdaresinde yaşanan bir ilkten bahsedeceğiz; Bolu il özel idaresi Bütçesi 2020 yılında 31 Milyon, 2021 yılında 35 Milyon, 2022 yılında 38 Milyon Lira olarak gönderilen para doğrultusunda gerçekleşti. Son zamanlarda inşaat sektöründe % 150 civarında maliyet artışları göz önünde bulundurursak 2022 yılında özel idareye gönderilen ödeneğin yetmeyeceği aşikârdır. Bolu Milletvekillerinin bu konuya duyarsız kalmaları neticesinde Bolu İl özel idaresi İller Bankasından 30.000.000 (OTUZ MİLYON) TL kredi kullanmak zorunda bırakılmıştır. Bolu il özel idaresi icraat yapmak için bu güne kadar hiç olmadığı kadar zor durumda bırakılması içimizi acıtmaktadır. Oysa ki Bolu il özel idaresi yıllardır iller bankasından kredi kullanmış, kullanılan kredi yatırıma dönüşmüş, alınan kredi kendi kendini öderken, zaman içinde Bolu’ya ekonomik katkı olarak yarınlara bırakılmış eser olmuştur. Buna örnek olarak son yapılan Saray Sinemasının yeri olmuştur.”

VEKİL OLARAK ZAMANINDA…

“Şimdi meclisten oy birliğiyle çıkan kredi talebimizin kullanılacağı yer, köylerimizin su, kanalizasyon, yolları için alınmaktadır. CHP Gurubu olarak krediye destek verirken, köylerimizin sorunlarının bitirilmesi için yapıldığını bilmenizi isteriz. Biliyoruz ki, 2020 yılında genel bütçeden gönderilen parayla alt yapıya yeten paramız, şimdi alınacak krediyle bile yetmeyeceği ortadadır. Vekil olarak zamanında enflasyon oranında artışla özel idareye paramızın gelmesini sağlamış olsalardı, biz krediye müracaat etmeyecektik. Bolu’da halkın oylarıyla seçilen vekil Arzu Aydın’ın daha evvelde il özel idaresi tarafından on yıllardan yılından günümüze kullanılan Abant gelirlerinin milli parklara gittiğinde ortalarda görünmemesi ve bir tek açıklama dahi yapmaması, yaşanan bu gelişmede de ortalarda görünmeyeceğine adımız gibi eminiz. Abant’tan gelen gelirin yıllık yaklaşık 2 milyon lira olması, gelirin köylere kullanılması özel idaremizin elini rahatlatmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde elimizden alınan ilk işletmeyle, sıra 6 işletmemize de geleceğini bilin istiyoruz.”

VEKİLLERİMİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

“Saygıdeğer Bolulular, 4 yıldır TBMM’de görev yapan vekillerimiz maalesef Bolu’nun yarınlarına çivi çakmamış, rutin haklarımızı dahi almaktan aciz durumda olduklarını ifade etmek zorundayım. Burada CHP Meclis üyeleri olarak vekillerimizden isteğimiz, seçimlerse, yerel yöneticiye ayırdıkları zamanı Bolu ve Bolu’nun yarınlarına ayırmalarıdır. Çalışmayan, üretmeyen, iş bilmeyen ve yatırımlara destek olmayan vekillerimizi göreve çağırıyor, yarınların daha aydınlık olması yolunda hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

30 MİLYON LİRA PARA MENGEN İLÇESİNE YETMEZ

CHP Bolu İl Genel Meclisi Mengen üyesi Eyüp Beşli, “Özel İdare tarihinde bir ilki yaşadık. Haziran ayı toplantılarında 30 milyon lira kredi alınması yönünde oy birliğiyle karar verdik. Bu kredi alınsın diye onay verdiğiniz bir konu hakkında niçin açıklama yapmak zorunda kaldınız diye sorarsanız, bu sorunun muhatabı bizler değil, bu sorunun muhatabı milletvekilleridir. Onlara şu soruyu sormanız gerekir. Özel İdaresi tarihinde ilk defa niçin kredi kullanmak zorunda kaldı? Sekiz tane ilçemiz dört yüz seksen yedi tane köyümüz sıkıntı içerisinde. Suları akmayan köylülerimiz var. Kanalizasyonu olmayan köylülerimiz var. Yol bakımı ihtiyacı olan köylülerimiz var. Benim ülkemde, benim ilçemde su sorunları o kadar büyük ki, şu 30 milyon lira parayı almış olduğumuz kredinin tamamını Mengen ilçesine göndersek bu otuz milyon lira yine yetmez. Biz bunun takipçisi olacağız. İnşallah yeni yapılan ek bütçeden Bolu hak ettiği payı alır. Biz de şu otuz Milyon lira krediye ihtiyaç duyulmadan krediye ödeyeceğimiz süre içerisinde özel idarenin gelirleri ipotek altında kalmak zorunda kalacak. İnşallah bu ipotek de kalkar. 30 milyon lira kredi almadan hizmet etmeye devam ederiz.”

ALINAN KREDİ KIBRISCIK’A NE KADAR KATKI SUNACAK ACABA?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Bolu İl Genel Meclisi Kıbrıscık üyesi Alaattin Karadoğan, “ben de en küçük ilçenin İl Genel Meclisi’nin üyesi olarak kendi ilçemin sorunlarını sizinle kısa da olsa paylaşmak isterim. Bahse konu açıklamamızda Bolu İl Özel İdaresi ilk defa İller Bankası'ndan kredi başvurusu yapıyor. Bu gelecek mi gelmeyecek mi? Belli de değil. Onun muhatabı biz değil. Bu ülkeyi yönetenlerdir. Şimdi burada yirmi üç tane İl Genel Meclisi üyesi arkadaşımız var, başkan dâhil. 5302 özel idare yasasına göre nüfusa yol olana göre dendiğinde bizim ilçemiz en küçük dilimi alan bir ilçedir. Haliyle 22 köyümüz 4 mahalle olduğuna göre biz hala Eyüp arkadaşımın Mengen'deki sorunlarını biz de aynısını yaşıyoruz. Yani benim ilçemde de 21. Yüzyılda hala su sorunu yaşayan köylerimiz var. Şimdi Diyelim bu 30 milyon bütçe. İller Bankası'ndan Özel İdare'ye temin edildi. Acaba bize bizim gibi küçük ilçelere ne kadar katkı sunacak? Ben çok merak ediyorum. Çünkü bize ayrılan bu bütçe kur farkı, enflasyon farkı, 2021 Kasım'ında yaptığımız 2022 bütçesi kesinlikle bu enflasyon oranlarına göre açık verecek. Yapılacak işlemler yüzde 25’e düşecek. Haliyle hizmeti Köydeki nüfusu yerinde yaşatmak adına üretimi zaten bitirdiler. Tarımın hayvancılığı bitirdiler. En azından orada yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının devlet tarafından görülmesi lazım. Onun için küçük ilçelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini burada arkadaşlarımın huzurunda bir kez daha söylüyorum” ifadelerine yer verdi.