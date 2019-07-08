Özel İdare’den tartışmalı ihale

Haber: Aysun Beykoz

Asfaltlanma işi Bolu İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Kartalkaya yolu için geçtiğimiz yıllarda İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi arasında bir protokol imzanlanmış; protokol kapsamında yolun asfaltlanma işi Bolu Belediyesine verilmişti. Özellikle kış aylarında büyük bir yoğunluğun yaşandığı Kartalkaya’da on binlerce turistin ulaşım için kullandığı yolun asfaltlama işinin Bolu Belediyesi tarafından yapılması ile İl Özel İdaresi tarafından söz konusu iş için ayrılan bütçe, Bolu dışındaki şirketlere değil yine Bolu’ya katkı sağlıyordu.

BOLU BELEDİYESİ EN UYGUN FİYATI VERECEKTİ

Ancak Kartalkaya yolu asfaltlama işinin kamuoyunda bu yıl da yine Bolu Belediyesi’ne yaptırılacağı düşünülürken İl Özel İdaresi beklenmedik bir hamle yaptı. Bolu İl Özel İdaresi asfaltlama işini imzalanan protokol çerçevesinde Bolu Belediyesi’ne yaptırmak yerine ihaleye çıkma kararı aldı.

Bolu Belediyesi tarafından defalarca yazılı ve sözlü olarak asfalt işinin geçmişte olduğu gibi protokol ile kendilerine verilmesi talep edilirken İl Özel İdaresinin ihaleye çıkma kararı kafalarda soru işareti bıraktı. Belediyenin protokol yapılırsa en uygun fiyatı vereceğini taahhüt etmesine rağmen Kartalkaya yolunun asfaltlama işi geçtiğimiz günlerde 3 milyon 317 bin 906 TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıkarıldı. 9 firmanın katıldığı ihalede en iyi teklif 2 milyon 447 bin 467 TL olarak gelmesine rağmen ihale iptal edildi.

İHALE NEDEN TEKRARLANACAK?

İhaleye giren firmaların yaklaşık maliyetin altında rakam vermesine rağmen ihalenin iptal edilmesinin gerekçesi merak konusu oldu. Kamuoyunca tartışmalara sebep olan ihalenin iptalinin Bolu Belediyesine mesaj olduğu da ortaya atılan iddialar arasında. Bolu İl Özel İdaresinin, asfaltlama ihalesini Bolu Belediyesi’ne vermemek için uğraştığı düşüncesi kamuoyunda iyiden iyiye oluşurken Bolu’nun parasının ısrarla Bolu’da kalmasını istemeyenin kim olduğu tartışmalara sebep oldu. Söz konusu işin Bolu Belediyesi’ne verilmek istenmeyişinin altında belediyenin iktidar partisinden muhalefet partisine geçmesi olduğu da gelen iddialar arasında yer alırken, ihale ile alakalı Bolu İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan iptal edilen ihalenin 23 Temmuz’da yeniden yapılacağı öğrenildi.

“İHALEYE SİYASET KARIŞIYORSA AYIP EDİLMİŞ OLUR”

CHP il Genel Meclisi Grup Başkan vekili Erhan Beykoz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İhalenin iptal edilmesini üzüntüyle öğrendim. Bu güne kadar yapılan işlerin çoğu protokol ile yapılırken, Kartalkaya yolunun ihaleye çıkılarak yapılacak olması beni şaşırttı. Özellikle siyasetin 31 Mart akşamı bittiğini söylememize rağmen, ihaleye siyaset karışıyorsa ayıp edilmiş olur. Böyle bir şey düşünmek dahi istemiyorum. Kartalkaya yolu, ülke turizm için önemli bir yolumuzdur. Yolun yapılması son derece doğru olduğu kadar, protokol ile yapılması da o kadar doğru olacaktır. Devlet tarafından Bolu İl Özel İdaresine gönderilen payımızın Bolu’da kalması, yeni yatırımların yapılması demektir. Elbette yapılacak işin kaliteli ve ucuza mal edilmesi öncelikli hedefimizdir. Kısa süre evvel bazı köylerimize yapılacak yolların ihalesinin de iptal edilmesi sonrası açıklama yapma gereği duydum. Umarım ben yanılıyorumdur. Aksi halde bu işin altında başka şeyler aramak zorunda kalacağız. Yetkililerden ricam, Bolu’nun parasının yine Bolu’da yatırıma dönüştürülmesi konusunda yardımcı olmalarıdır” dedi.