Özel İdarenin işleri!





Gerede İlçemize yeni bir hükümet konağı yapım işi için ihale açan Bolu Özel İdare Müdürlüğü ihale sonuçlandıktan sonra, “Kamu İhale Kanuna uygun ihale komisyonu kurulmaması” nedeniyle ihaleyi iptal etti. İhaleye çıkan, ihale komisyonunu kuran ve komisyonu kanuna aykırı kurduğunu için iptal ettiğini belirten Özel İdare Müdürlüğü şaka gibi kararını resmi yazıyla ihaleyi kazanan firmaya bildirdi. Konuya ilişkin olarak ihaleyi kazanan Soykan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti yetkilisi Adem Soykan tarafından yapılan açıklamada, “Çıkılan ilk ihale şirketimizde kaldı. Biz yer teslimi beklerken sudan ve yasalarda yer almayan bir sebep uydurarak ihaleyi iptal ettiler. Tabi bizde yasal haklarımızı kullanıp iptale itiraz ettik. İtirazımızı bile değerlendirmeden yeniden ihaleye çıkıldı. 05.05.2021 günü yapılan birinci ihalede açıklanan yaklaşık maliyet 13.217.870,00 TL. dir. 26.07.2021 tarihinde yapılan 2. İhalede açıklanan yaklaşık maliyet 14.151.052,45 TL. dir. 05.05.2021 tarihinde yapılan birinci ihalenin EKAP'ta yayınlanan projesi, şartnamesi, pursantajı, yapım koşulları ile 26.07.2021 tarihinde yapılan ikinci ihalenin Projesinde, şartnamesinde, pursantajında, yapım koşullarında ve imalatlarda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen yaklaşık maliyet 933.182,45 TL arttırıldı. Aradaki 933.182,45 TL + fiyat farkı + KDV yaklaşık olarak 1.500.000,00 TL. Gibi büyük bir meblağa tekabül etmektedir.İhale yetkilileri devleti 1.500.000,00 TL. zarara uğratmışlardır” diyerek iddialarda bulundu.