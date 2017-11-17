Haber: Semih Baykal

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Meclis Başkan Vekili Üzeyir Ercivan başkanlığında gerçekleşen toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin bütçe talebi ele alındı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli yaptığı sunumla Özel İdarenin 2017 yılı çalışmalarını meclis üyeleri ile paylaşarak, 2018 yılı bütçe tekliflerini 62.679.958 TL. olarak açıkladı. Sunumun ardından konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken, Meclis BaşkanVekili Üzeyir Ercivan, tüm Özel İdare çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe talebi ile ilgili eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Müdürlüğe toplamda 9.200.000 TL. bütçe ayrılmasının uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bütçe görüşmeleri kapsamında Pazartesi günü de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün bütçe talebi ele alınacak.