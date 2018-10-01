Haber: BMA

Bolu itfaiye müdürlüğüekipleri ilimizde okullar ve kurumlar için gerçekleştirdiği yangın eğitimlerine devam ediyor. İtfaiye ekipleri son olarak müdürlük bahçesinde Bolu Özel İlhami Ertem Okulları öğretmen ve öğrencilerine yangın güvenliği konusunda teorik ve pratik olarak eğitim verdi. Öğrenciler ve öğretmenler yakılan ateşe yangın tüpüyle nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Eğitim sonrası Özel İlhami Ertem Okullarıöğretmen ve öğrencileri İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.