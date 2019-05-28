Özel İlhami Ertem’den resim sergisi

Haber: BMA

İlimizde faaliyet sürdüren Özel İlhami Ertem Okulları, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını resim sergisi ile sona erdirdi. Özel İlhami Ertem Okulları öğrencilerinin birbirinden güzel el emeği resimleri “Yıl Sonu Sergisi”nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim sergisi açılışına Okul Kurucusu İlhami Ertem, Okul Müdürü Tuğba Gezgin, Lise Müdür Yardımcısı Canan Akın Turhan, Ortaokul Müdür Yardımcısı Gülnur Özcan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Çiçek Taşçı ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış sonrası ziyaretçilerin gezdiği sergide öğrencilerin yaptığı resimler büyük ilgi çekti.

Açılışı yapılan sergi sonrası konuşan Kurucu İlhami Ertem, “Yeni açılan bir kurum olarak akademik derslerin yanı sıra öğrencilerimizle sosyal, sanatsal olarak da önemli çalışmalar ortaya koyabiliriz diye düşündük ve öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak, daha fazla sanatla bir arada olmalarını sağlamak adına ilk sergimizi açmış bulunuyoruz. Mutluyuz devamı gelecektir” ifadelerini kullandı.