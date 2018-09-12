Haber: BMA

Uzun yıllar Düzce'de faaliyet gösteren ve Türkiye dereceleri çıkartan deneyimli ve dinamik kadrosu ile Bolu ilinde de artık başarılara imza atmaya hazır olan Bolu Abant Kültür Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci kayıt kabulüne de başladı. Okulun açılış töreni geçtiğimiz Cuma günü coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet gösterecek olan Özel Bolu Abant Kültür Fen ve Anadolu Lisesi’nin açılış törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Eski Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Bolu Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Şener, Bolu MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı’nın yanı sıra çok sayıda Bolulu ve Düzceli vatandaş ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aktürk’ün açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri de birer konuşma yaparak kaliteli bir okulu ilimiz Bolu’ya kazandırdığı için Hasan Aktürk’e teşekkür ettiler. Yapılan duanın ardından gerçekleştirilen kurdela kesimi ile resmen açılan Bolu Abant Özel Kültür Fen ve Anadolu Lisesi, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aktürk tarafından protokol üyelerine tanıtıldı.

Okul açılışının ardından tüm davetlilerle birlikte Hasan Aktürk’ün ilimize kazandırdığı Abant Kavşağında bulunan yeni yatırımı Köfte Yerim’e geçildi. Protokol üyeleri ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Köfte Yerim’de tüm davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Davetlilerle yakından ilgilenen Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aktürk’e davetliler teşekkür etti.