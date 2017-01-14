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14 Ocak 2017 Cumartesi
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    • Özel müdürden özel açıklama

    İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Bolu’nun gerek vatandaş gerekse ilin yapısından dolayı ciddi asayiş sıkıntıları yaşayan illerden olmadığını ve huzurlu yapısıyla dikkatini çektiğini söyledi.

    14 Ocak 2017 Cumartesi 11:44
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    Özel müdürden özel açıklama
     

     

    İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Özel, ülke genelinde yaşanan terör olayları ile ilgili Bolu’da da çalışmaların aralıksız olarak titizlikle gerçekleştirildiği açıkladı.

    DEĞİŞİKLİKLERİ YAPABİLİRİZ

    Kritik önemdeki kurumlarla ilgili gerekli incelemelerin yapılarak alınması gereken tedbirleri hayata geçirdiklerini söyleyen Özel, "Bolu'nun asayiş ve güvenliğinin en iyi şekilde tesis edilmesine yönelik araştırma ve tespitlerimiz devam etmektedir. Acil gördüğümüz bir takım birimlerde gerekli değişiklikler yapılmış olup kentte yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından daha iyi verim alabileceğimizi düşündüğümüz noktalarda görev değişiklikleri yapabiliriz" dedi.

     

    SUÇ YOĞUNLUĞU YOK

    Bolu’ya ilk geldiğinde şehrin huzurlu yapısının dikkatini çektiğini söyleyen Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

    "İlimizden kaynaklı suç yoğunluğu olmamakla birlikte İstanbul ve Ankara metropolleri arasındaki geçiş güzergahında yer almasından kaynaklı, daha çok bu illerde faaliyet gösteren ve özellikle hırsızlık şüphelilerinin zaman zaman ilimize uğramasından dolayı gerçekleşen hırsızlık olaylarının da açıklığa kavuşturularak faillerinin yakalanması için çalışılıyor. Bu yönde de önleyici tedbirler geliştiriyoruz. Bolu ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza güvenlik ve asayiş yönünden en kaliteli hizmeti sunma adına araştırma ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir"

     

    TAVİZ VERMEYECEGİZ

    Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) üyeleri hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmaların taviz verilmeden en ciddi şekilde devam edeceğinin altını çizen Özel, "Valiliğimiz ve adliyemiz ile birlikte yürütmüş olduğumuz FETÖ/PDY’ye yönelik ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışma ve operasyonlarımıza taviz vermeden en ciddi şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

     

    HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

    Esnaflara ve işyeri sahiplerine güvenlik kamerası uyarısında bulunan Özel şunları söyledi:

    "Güvenlik kameraları konusunda esnaf ve işyeri sahiplerinin titiz davranacağı kanaatindeyim. Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik kameralarının suç önlemede ve oluşan suçun aydınlatılmasında hayati önem taşıdığı aşikardır. Suçlunun tespiti ne kadar hızlı yapılırsa mağdurlardan ele geçirilen değerli varlıkların tekrar zarar görmeden geri iadesi ve suçluların yakalanması konusunda daha sağlıklı işlemler yapılmış olur."

    Anahtar Kelimeler: İl, Emniyet, Müdürü, İbrahim, Özel

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