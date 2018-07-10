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10 Temmuz 2018 Salı
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    • Özel Nisan Sağlık Lisesi kayıtları başladı

    İlimizin sağlık meslek lisesi alanında da hizmet veren başarılı eğitim kurumu Nisan Eğitim Kurumları sağlık meslek lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı.

    10 Temmuz 2018 Salı 11:07
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    Özel Nisan Sağlık Lisesi kayıtları başladı

    Haber: Ayhan Demirci

    Başarılı eğitimi ve uzman kadrosuyla sağlık meslek lisesi alanında adından sıkça söz ettiren Nisan Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı kayıtlarının başladığını duyurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan okul kurucusu Serkan Ulutaş yaşamak için en değerli varlığımız olan sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık personelleri yetiştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak “2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan okulumuz eğitimine başarıyla devam etmektedir.İnsan hayatında meslek seçimi son derece önemli hayata daha çabuk atılmak için sağlık alanında hizmet vermek isteyenler için Özel Nisan Sağlık Lisesi en doğru seçim. Okulumuz deneyimli öğretmenlerin gözetiminde uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve son sene hastanelerimiz de yaptığı staj ile sağlık alanına nitelikli eleman yetiştirme amacındadır. Ayrıca hatta içi ve hatta sonu etütleri ile öğrencilerimizin lisans eğitimine hazırlanmaları sağlanmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlık alanında yer alarak iyi bir meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.Sevgiyle bilginin kucaklaştığı okulumuz siz velilerin ilgisi ve güveniyle büyüyor. İyi bir eğitim için Özel Bolu Nisan Okullarını seçin” dedi.

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